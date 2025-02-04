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Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanık Mahkemede

Bursa'da boşanma aşamasında diş hekimi eşini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:41
Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanık Mahkemede

Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Tabancayla Vuran Sanık Yargılanıyor

Bursa'da, boşanma aşamasında olduğu diş hekimi eşi Yasemin Ç.'yi tabancayla vurarak öldüren sanık Atilla Ç. (60) hakim karşısına çıktı. Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık, maktulün çocukları, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Sanığın Savunması

Atilla Ç., savunmasında olay günü eşine barışmak için gitmediğini, çocuklarına annelerinin sosyal medya paylaşımlarını göstermek amacıyla gittiğini belirtti. Olay anında silahının yanında olduğunu ve eşinin kendisine hakaret ettiğini iddia etti. "Ben o sinirle 2 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum, silahta 8 mermi vardı"

Şahidlerin İfadeleri

Zeynep Ç., olay günü babasının kendilerini takip ederek eve geldiğini ve annesine hakaret ettiğini ifade etti. Kardeşi Ali Efe'nin babasının elindeki silaha müdahale ettiğini ve bu sırada babasının yere düştüğünü aktardı. "Babam oradan ayrıldıktan sonra kardeşim silahı yere koydu" şeklinde konuştu.

Mahkeme Kararı

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğuna devam edilmesi yönünde karar alarak duruşmayı erteledi. Olay, geçen yıl 27 Ekim'de Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Atilla Ç., tabancayla eşi Yasemin Ç.'ye ateş ederek ağır yaraladıktan sonra tutuklanmıştı.

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