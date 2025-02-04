Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanık Mahkemede

Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Tabancayla Vuran Sanık Yargılanıyor
Bursa'da, boşanma aşamasında olduğu diş hekimi eşi Yasemin Ç.'yi tabancayla vurarak öldüren sanık Atilla Ç. (60) hakim karşısına çıktı. Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık, maktulün çocukları, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.
Sanığın Savunması
Atilla Ç., savunmasında olay günü eşine barışmak için gitmediğini, çocuklarına annelerinin sosyal medya paylaşımlarını göstermek amacıyla gittiğini belirtti. Olay anında silahının yanında olduğunu ve eşinin kendisine hakaret ettiğini iddia etti. "Ben o sinirle 2 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum, silahta 8 mermi vardı" Zeynep Ç., olay günü babasının kendilerini takip ederek eve geldiğini ve annesine hakaret ettiğini ifade etti. Kardeşi Ali Efe'nin babasının elindeki silaha müdahale ettiğini ve bu sırada babasının yere düştüğünü aktardı. "Babam oradan ayrıldıktan sonra kardeşim silahı yere koydu" şeklinde konuştu. Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğuna devam edilmesi yönünde karar alarak duruşmayı erteledi. Olay, geçen yıl 27 Ekim'de Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Atilla Ç., tabancayla eşi Yasemin Ç.'ye ateş ederek ağır yaraladıktan sonra tutuklanmıştı.
Şahidlerin İfadeleri
Mahkeme Kararı
Zeynep Ç., olay günü babasının kendilerini takip ederek eve geldiğini ve annesine hakaret ettiğini ifade etti. Kardeşi Ali Efe'nin babasının elindeki silaha müdahale ettiğini ve bu sırada babasının yere düştüğünü aktardı. "Babam oradan ayrıldıktan sonra kardeşim silahı yere koydu" şeklinde konuştu.
Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğuna devam edilmesi yönünde karar alarak duruşmayı erteledi. Olay, geçen yıl 27 Ekim'de Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Atilla Ç., tabancayla eşi Yasemin Ç.'ye ateş ederek ağır yaraladıktan sonra tutuklanmıştı.