Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanık Mahkemede

Şahidlerin İfadeleri

Zeynep Ç., olay günü babasının kendilerini takip ederek eve geldiğini ve annesine hakaret ettiğini ifade etti. Kardeşi Ali Efe'nin babasının elindeki silaha müdahale ettiğini ve bu sırada babasının yere düştüğünü aktardı. "Babam oradan ayrıldıktan sonra kardeşim silahı yere koydu" şeklinde konuştu.

Mahkeme Kararı

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğuna devam edilmesi yönünde karar alarak duruşmayı erteledi. Olay, geçen yıl 27 Ekim'de Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Atilla Ç., tabancayla eşi Yasemin Ç.'ye ateş ederek ağır yaraladıktan sonra tutuklanmıştı.