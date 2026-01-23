Bursa'da Bozbey: Su Kaynaklarını Korumak Ortak Sorumluluğumuz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iklim krizi ve artan su stresi karşısında su kaynaklarının korunmasının hayati önem taşıdığını belirterek, Bursa’nın geleceği için sürdürülebilir su yönetiminin ortak akılla ele alınması gerektiğini söyledi.

Çalıştay ve katılımcılar

Bursa Belediyeler Birliği ev sahipliğinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mimar ve Mühendisler Grubu ve DSİ Bölge Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen "Bursa Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı" Movenpick Hotel'de gerçekleştirildi. Etkinlikte ilçe belediye başkanları, kamu kurumları, akademisyenler, meslek odaları ve sektör temsilcileri yer aldı.

Bozbey'in uyarıları ve veriler

Etkinlik açılışında konuşan Bozbey, su yönetimi çalışmalarının yerel ve genel yönetimlerce birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Dünyanın ciddi bir iklim krizi yaşadığını, mevsim ve yağış rejimlerindeki değişimlerin artık hissedildiğini belirterek, Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine atıfta bulundu: 2050 yılındaki dünya sıcaklığına 2025’in Temmuz ayında ulaşıldığını aktardı.

Uluslararası çalışmalara göre kullanılabilir su miktarının son iki yılda %10 azaldığını söyleyen Bozbey, ülkemizin %88'inin çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu, 2030 için alarm zillerinin çaldığını belirtti. Türkiye'nin kişi başına düşen su miktarının şu an 1.519 m3 olduğunu, bu rakamın 2030'da 1.200 m3, 2040'ta 1.116 m3, 2050'de ise 1.069 m3 olmasının beklendiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyanın küresel su iflası sürecine girdiğini de hatırlattı.

Bursa özelinde son bir yılda barajlardaki su miktarının yaklaşık %30 azaldığını belirten Bozbey, bilim insanlarının raporlarına göre 2026 yazının 2025'ten daha sıcak geçeceğini ve yaklaşık 1,5 derece sıcaklık artışı olacağının bildirildiğini aktardı.

Yerel önlemler ve öneriler

Bozbey, Bursa'nın artık "su şehri" tanımından uzaklaştığını belirterek: "Suyu asla siyaset malzemesi yapmamalıyız. Tam tersine suyu nasıl koruyacağımızı, gelecek yıllarda nasıl su sorunu yaşamayacağımızı birlikte konuşmalıyız." dedi. Çınarcık Barajı'nın önemine dikkat çekerek, barajın Bursa için kritik bir havza olduğunu ve bu havzalarda madencilik faaliyetlerine karşı olduklarını söyledi. Bozbey, maden faaliyetlerinin suyu kirlettiğinin farkında olduklarını ve izinlerin iptal edilmesinin doğru olabileceğine inandıklarını ifade etti.

Bursa’nın Uludağ’dan ovasına, derelerden barajlara, yeraltı sularından içme suyu havzalarına kadar zengin bir ekosisteme sahip olduğunu ancak bu zenginliğin sınırsız olmadığını vurguladı. Ova su seviyesinin 250 metrenin altına indiğini, bazı bilim insanlarının Bursa Ovası ve Konya Ovası’nın yılda 6 santimetre çöktüğünü bildirdiğini aktardı ve yeraltı su seviyesindeki düşüşün bu sorunun nedeni olduğuna dikkat çekti.

Bozbey, su talebinin nüfus, sanayi ve tarım ile arttığını belirterek yerel yönetimlerin suyun nereden geldiğini, nasıl korunduğunu, nasıl kullanıldığını ve nasıl geri kazanıldığını birlikte planlaması gerektiğini söyledi. Su kaynaklarının korunması ve güvenliği için gri su kullanımına önem verilmesi, yeraltı su kullanımının yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kayıp-kaçakla mücadeleyi bir sorumluluk olarak ele aldıklarını, akıllı altyapı sistemleri, SCADA uygulamaları, anlık izleme ve erken uyarı mekanizmalarını kent genelinde yaygınlaştırdıklarını belirtti. Kent planlamasından altyapıya, yeşil alanlardan sanayi bölgelerine kadar suya duyarlı bir kent anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi. Ayrıca su ve üretim arasında yeni bir denge kurulması gerektiğini kaydetti.

Bozbey, su kullanım dağılımına ilişkin verileri de paylaştı: suyun yaklaşık %70'inin tarımda, %15'inin sanayide ve %15'inin konutlarda kullanıldığını belirterek tarımdaki "vahşi sulama"nın sonlandırılması gerektiğini, modern sulama teknikleri ve su verimliliğini artıran uygulamalara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Su tasarrufunun üretimden vazgeçmek değil, üretimi geleceğe taşımak olduğunu ifade etti.

Atık su arıtma tesislerini bir kaynak yönetim süreci olarak gördüklerini vurgulayan Bozbey, arıtma ve geri kazanım yaklaşımıyla çalıştayı Bursa’nın su yol haritasına katkı sağlayacak fikirlerin çıkacağı bir platform olarak değerlendirdi.

Diğer konuşmacılar

Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da suyun medeniyetlerin merkezinde olduğunu, son gelişmelerin suyun sınırsız olmadığını gösterdiğini belirtti ve çalıştaydaki sunumların Bursa ve Türkiye için örnek bir yol haritasına dönüşmesini temenni etti.

Önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, su yönetiminin doğru yapılması halinde susuzluk sorunu yaşanmayacağını söyledi ve çalıştaya emeği geçenlere teşekkür etti. Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı'nın konuşmalarının ardından çalıştay, uzman konuşmacıların yer aldığı oturumlarla devam etti.

