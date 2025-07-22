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Bursa'da 'Çetkinler' Suç Örgütü Çökertildi: 17 Tutuklama

Bursa'da 'Çetkinler' suç örgütüne düzenlenen operasyonda 17 kişi tutuklandı, elebaşının da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 23:27
Bursa'da 'Çetkinler' Suç Örgütü Çökertildi: 17 Tutuklama

Bursa'da Suç Örgütü Operasyonu

Bursa'da, "Çetkinler" çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "Çetkinler" çetesi üzerindeki çalışmalara hız verdi. Yapılan araştırmalar neticesinde, örgüt üyelerinin, elebaşı B.Ç’nin talimatıyla bazı eğlence mekanlarına "çökmeye" çalıştığı, inşaatı devam eden bazı site dairelerine zorla el koyarak sattıkları ve bazı daireleri usulsüz sözleşmelerle kiralayarak kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonun Detayları

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, örgüt lideri B.Ç’nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, dosya kapsamındaki 3 şüphelinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Operasyona özel harekat polisinin de destek vermesiyle, kapıların koçbaşıyla kırılarak girilen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 mermi ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takiple elde edilen güvenlik kamerası kayıtlarında, örgüt üyelerinin cebir ve tehdit yoluyla iş yerlerini ele geçirmeye çalıştıkları, bazı kalabalık alanlarda ise iş yeri sahipleri ve çalışanlarını darbettikleri belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin bu yöntemle 6 farklı olaya karıştığı tespit edildi.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri B.Ç ile Z.Ü, R.B, Ö.Ö, A.G, O.Ç, M.Ç, M.G, İ.K, B.V, A.Y, Ö.Ş, M.Ş, A.K, F.Ç, F.K ve R.Ö hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer şüphelilerden M.G, M.Ü, C.B, M.C, M.E.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da "Çetkinler" çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşının da...

Bursa'da "Çetkinler" çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşının da aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da "Çetkinler" çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşının da...

Bursa'da "Çetkinler" çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşının da aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

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