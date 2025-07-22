Bursa'da Çetkinler Suç Örgütü Operasyonu: 19 Zanlı Yakalandı

Bursa'da "Çetkinler" Suç Örgütü Çökertildi

Bursa'da, Çetkinler suç çetesi olarak bilinen örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonda, elebaşının da aralarında bulunduğu 19 zanlı yakalandı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çetkinler çetesi ile ilgili olarak yapmış olduğu titiz takip çalışmaları sonucunda, örgüt üyelerinin elebaşı B.Ç.'nin direktifleriyle bazı eğlence mekanlarına zorla el koyma girişiminde bulunduklarını, inşaatı devam eden konut projelerine müdahale ederek daireleri kiralayarak veya satarak haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takiplerin ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için harekete geçildi.

Gözaltılar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda, örgüt elebaşı B.Ç. dahil olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alındı. Dosya kapsamında 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu kaydedildi. Özel harekat polisi destekli operasyonda, kapıları koçbaşıyla kırarak girilen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 mermi ve çok sayıda kesici alet bulundu.

Teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen güvenlik kameraları kayıtlarında ise, örgüt üyelerinin cebir ve tehdit yoluyla iş yerlerini ele geçirmeye çalıştıkları, kalabalık gruplar halinde gittikleri bazı mekanlarda ise iş yeri sahipleri ve çalışanlarına yönelik darp eylemleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle 6 farklı olaya karıştığı da öğrenildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da "Çetkinler" çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşının da aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da "Çetkinler" çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşının da aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.