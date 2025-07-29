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Bursa'da Çiftçinin Cesareti: Patlak Lastikle Orman Yangınına Su Taşıdı

Bursa'da yangına su taşımak için patlak lastikle 2 kilometre yol kat eden çiftçi Ramazan Doğru'nun kahramanlık hikayesi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 13:22
Bursa'da Çiftçinin Cesareti: Patlak Lastikle Orman Yangınına Su Taşıdı

Bursa'da Orman Yangınına Cesur Müdahale

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında meydana gelen orman yangını, yerel bir çiftçi olan Ramazan Doğrunun cesaret dolu hikayesini ortaya çıkardı. Patlak lastiği olan tankerle yangın mahalline ulaşmaya çalışan Doğru, "Yangın sönünceye kadar gideceğiz. Bir damla su da olsa, bir ağaç da bir karınca da kurtarsak…" dedi.

Yangının Oluşumu ve Ramazan Doğru'nun Mücadelesi

64 yaşındaki Doğru, yangının başladığını duyduğunda hissettiği derin üzüntüyü dile getirirken, "Hayvanların çığlıklarını duydum. Tüylerim diken diken oldu," şeklinde konuştu. Su tankeriyle yangın bölgesine gitmeye karar veren Doğru, yolda polis ekipleri tarafından engellense de geri dönmeyi reddetti.

Gönüllü Mücadele ve Yangına Ulaşma Azmi

Yangın bölgesine ulaşmanın kendi görevi olduğunu belirten Doğru, şu anı aktardı: "Suyu doldurdum, yola çıktım. Lastiğim patladı ama 2 kilometre daha gitmek zorundaydım. Orada yüzlerce kahraman var; ben bir kahraman değilim, bu benim değil başka birinin başına gelebilirdi." şeklinde duygu dolu bir ifade kullandı.

Geri Dönmemek İçin Gösterdiği Azim

Yolda cesurca ilerleyerek yangın mahalline ulaşan Doğru, "Mecburen yangın mahalline gitmem gerekiyordu. Görevimizi yaptığımı tahmin ediyorum," dedi. Yangın sonrası, Doğru'nun durmama kararlılığı sosyal medyada ilgi gördü.

Yangın ile İlgili Gelişmeler

Bursa'da 26 Temmuz'da başlayan yangın nedeniyle birçok mahalle tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangına müdahaleler devam ediyor. Yangın sürecinde gözaltına alınan Ufuk A ise tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Bursa'da yaşayan çiftçi Ramazan Doğru, Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına...

Bursa'da yaşayan çiftçi Ramazan Doğru, Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankerle su taşıdı.

Bursa'da yaşayan çiftçi Ramazan Doğru, Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına...

Bursa'da yaşayan çiftçi Ramazan Doğru, Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankerle su taşıdı.

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