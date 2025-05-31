DOLAR
39,16 0,36%
EURO
44,47 0,03%
ALTIN
4.152,82 -0,05%
BITCOIN
4.088.864,51 0,22%

Bursa'da Çiftlik Evinde Bir Kişi Ölü Bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çiftlik evinde çıkan cinayette bir kişi baltayla öldürülmüş halde bulundu.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 16:25
Bursa'da Çiftlik Evinde Bir Kişi Ölü Bulundu

Bursa'da Kan Donduran Cinayet

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde dehşet verici bir cinayet işlendi. Mustafa Karaman isimli kişi, çiftlik evinde ölü olarak bulundu.

Aile Üyelerinin Endişesi

Bir süredir kendisinden haber alamayan babası, durumu endişe ile takip ederken, oğlunun evine gitti. Çiftlik evine vardığında Mustafa Karaman'ı kanlar içinde ve hareketsiz halde buldu.

Olay Yeri İncelemesi ve İlk Bulgular

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk inceleme sonucunda, Karaman'ın baltayla öldürüldüğü tespit edildi.

Cansız Bedeni Morgda

Olay yeri incelemesi tamamlandıktan sonra, Karaman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma Ekiplerinden Darbe Üstüne Darbe

Jandarma ekipleri, cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştirerek şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili gelişmeler takip edilecektir.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi, Muhammedül Emin...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi, Muhammedül Emin Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi, Muhammedül Emin...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi, Muhammedül Emin Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
2
Kocaeli'de Uçurtma Etkinliği ile Gazze'ye Destek
3
Ankara'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı
4
8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı'nda 35 Eser Sergilendi
5
Sudan'ın Yeni Başbakanı Kamil İdris Göreve Başladı
6
3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Aile Psikolojisi Üzerine Önemli Tartışmalar
7
Manisa'da Oto Yıkamacıda Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!