Bursa'da Çiftlik Evinde Bir Kişi Ölü Bulundu

Bursa'da Kan Donduran Cinayet

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde dehşet verici bir cinayet işlendi. Mustafa Karaman isimli kişi, çiftlik evinde ölü olarak bulundu.

Aile Üyelerinin Endişesi

Bir süredir kendisinden haber alamayan babası, durumu endişe ile takip ederken, oğlunun evine gitti. Çiftlik evine vardığında Mustafa Karaman'ı kanlar içinde ve hareketsiz halde buldu.

Olay Yeri İncelemesi ve İlk Bulgular

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk inceleme sonucunda, Karaman'ın baltayla öldürüldüğü tespit edildi.

Cansız Bedeni Morgda

Olay yeri incelemesi tamamlandıktan sonra, Karaman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma Ekiplerinden Darbe Üstüne Darbe

Jandarma ekipleri, cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştirerek şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili gelişmeler takip edilecektir.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi, Muhammedül Emin Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi, Muhammedül Emin Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.