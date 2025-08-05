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Bursa'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 20:36
Bursa'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

Bursa'da Devrilen Tır Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, Alper A. (47) yönetimindeki tır, İnegöl-Yenişehir karayolu Boğazköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza Gelişimi

Kaza ihbarının alınmasının ardından 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, devrilen araç içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı.

Sürücünün Durumu

Yapılan çalışmalar sonucunda kurtarılan Alper A., hafif yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevkini gerçekleştirdi.

Gelişmeler takip ediliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

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