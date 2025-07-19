DOLAR
40,35 -0,01%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0,02%
BITCOIN
4.757.052,78 -0,43%

Bursa'da Devrilen Vincin Operatörünün Kurtarılması Anları Kamerada

Bursa'da devrilerek yaralanan vinç operatörü, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 17:36
Bursa'da Devrilen Vincin Operatörünün Kurtarılması Anları Kamerada

Bursa'da dün yaşanan korkunç olayda, bir inşaat vinci devrilerek operatörün yaralanmasına neden oldu. Olay, Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Küçük İstasyon Caddesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatta meydana geldi.

Vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Olay yerinde, itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürürken, bu anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa videoda, itfaiye erinin bilinci açık olan operatörü yönlendirdiği anlar dikkat çekti.

Devrilen vincin altında kalan operatör, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı operatör, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Ayrıca olayda park halindeki bir otomobilin de zarar gördüğü bildirildi.

Bursa'da inşaat çalışmaları sırasında şantiyedeki vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı....

Bursa'da inşaat çalışmaları sırasında şantiyedeki vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı. Devrilen vinç, park halindeki bir otomobile de zarar verdi.

Bursa'da inşaat çalışmaları sırasında şantiyedeki vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı....

Bursa'da inşaat çalışmaları sırasında şantiyedeki vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı. Devrilen vinç, park halindeki bir otomobile de zarar verdi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Üniversitesi'nde Anlamlı 'Şehitler Anıtı' Açıldı
2
Malatya'da Hırdavat Mağazasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Londra'da On Binlerce Kişi Filistin İçin Sokağa Düştü
4
Bakan Işıkhan Bitlis'te Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Vizyonunu Açıkladı
5
Kayseri'de Camide Bıçaklama Olayı: 63 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
6
İbiş: AK Gençlik, CHP’nin Gizli Hayranlığının Göstergesi
7
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı