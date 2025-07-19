Bursa'da Devrilen Vincin Operatörünün Kurtarılması Anları Kamerada

Bursa'da dün yaşanan korkunç olayda, bir inşaat vinci devrilerek operatörün yaralanmasına neden oldu. Olay, Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Küçük İstasyon Caddesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatta meydana geldi.

Vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Olay yerinde, itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürürken, bu anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa videoda, itfaiye erinin bilinci açık olan operatörü yönlendirdiği anlar dikkat çekti.

Devrilen vincin altında kalan operatör, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı operatör, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Ayrıca olayda park halindeki bir otomobilin de zarar gördüğü bildirildi.

Bursa'da inşaat çalışmaları sırasında şantiyedeki vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı. Devrilen vinç, park halindeki bir otomobile de zarar verdi.

Bursa'da inşaat çalışmaları sırasında şantiyedeki vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı. Devrilen vinç, park halindeki bir otomobile de zarar verdi.