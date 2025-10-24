Bursa'da Dolmuş Durağına Yorgun Mermi İsabet Etti

Bursa Osmangazi'de Demirtaş-Panayır dolmuş durağının çatısına yorgun mermi isabet etti; çatı delindi, o sırada kimse bulunmuyordu.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 19:15
Olayın Detayları

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş-Panayır minibüs duraklarının bekleme alanındaki çatıya yorgun mermi isabet etti.

Demirtaş Barbaros Mahallesi'ndeki Demirtaş-Panayır dolmuş hattının bekleme alanına isabet eden çekirdek, sacı delerek beton zemine düştü.

Mermi çevrede paniğe neden olurken, isabet ettiği alanda o sırada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

