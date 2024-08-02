Bursa'da Elektrikli Bisikletin Alev Almasıyla Gelişen Kaza

Bursa'da Elektrikli Bisiklet Yangını

Bursa'nın İznik ilçesinde, seyir halindeki bir elektrikli bisiklet aniden alev aldı. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yangının Sebebi Belirsiz

Kurye Eray Kırıkoğlu, 16 AVU 171 plakalı bisikletiyle sefer halindeyken, bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevlerin yükseldiğini fark eden Kırıkoğlu, hemen bisikletten atlayarak durumu savuşturmaya çalıştı.

Yaralanma ve Müdahale

Kırıkoğlu, alevlerin etraftaki park halindeki bir araca sıçramaması için elektriki bisikletini kenara çekmeye çalışırken ellerinden yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşlar, Kırıkoğlu'nu hastaneye sevk etti.

Yangının Kontrol Altına Alınması

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, elektrikli bisikletin tamamen kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Yangın anı ve Kırıkoğlu’nun bisikletten atlarkenki görüntüleri, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini ve kuryenin yaşadığı gerçekle mücadele anını gözler önüne seriyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen elektrikli bisiklet, kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen elektrikli bisiklet, kullanılamaz hale geldi.