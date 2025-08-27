Bursa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Olayın detayları

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eşi tarafından bıçakla yaralanan bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana gelen olayda, Sevgi Ş. ile eşi D.Ş. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ş., eşini bıçakla ağır şekilde yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgi Ş., burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan D.Ş., daha sonra polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.