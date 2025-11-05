Bursa'da Eşini 45 Yerinden Bıçaklayan Koca Tutuklandı

Bursa Yıldırım’da 20 yaşındaki Arzu Khalılova’yı 45 yerinden bıçaklayarak öldüren Salican Mehmet tutuklandı; şüphelinin çok sayıda sabıkası bulundu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:34
Olay ve müdahale

İki gün önce Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'ta meydana gelen olayda, Rus uyruklu 2 çocuk annesi Arzu Khalılova (20) ile birlikte yaşadığı eşi Salican Mehmet (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Genç kadın vücuduna 45'ten fazla bıçak darbesi alarak kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Khalılova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakalanma ve tutuklama

Olayın ardından kaçan şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Salican Mehmet, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli ifadesi: "Eşim alışverişe çıkmak istedi. Çocuklara benim bakmamı söyledi. Sinirlendim, tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım"

Soruşturma ve önceki kayıtlar

Yapılan incelemede şüphelinin "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu bulundurma" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 8 ayrı kaydının bulunduğu belirlendi. Ayrıca öldürdüğü eşi hakkında da "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

Cenaze

Genç kadının cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Değirmenlikızık Yeni Cami'de kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

