Bursa'da Ev Yangını: 78 Yaşındaki Kazım Kaya Ölü Bulundu

Bursa'da Ev Yangınında 78 Yaşındaki Kazım Kaya Ölü Bulundu

Osmangazi Mollafenari'de çıkan yangında arama çalışmaları sonucu ölüm haberi verildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, Kuştepe mevkiinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında ev sahibi Kazım Kaya (78)'ya ilk etapta ulaşılamadı.

Uludağ eteklerinde yer alan bölgede, dar sokaklar ve bitişik nizam yapılar nedeniyle alevler hızla yayıldı; yangın kısa sürede bitişikteki diğer eve de sıçradı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında kayıp olan Kazım Kaya için yürütülen arama çalışmaları, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü sırada sonuç verdi. Enkaz ve çevresinde yapılan detaylı incelemede Kaya'nın cansız bedenine gece saat 03.00 sıralarında ulaşıldı. Haber, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Yangının çıkış nedeni, itfaiye ve polis ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

