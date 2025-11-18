Bursa'da Ev Yangını: 78 Yaşındaki Kazım Kaya Ölü Bulundu

Bursa Osmangazi'de dün akşam çıkan yangında kaybolan 78 yaşındaki Kazım Kaya'nın cansız bedeni enkazda bulundu; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 04:12
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 04:12
Osmangazi Mollafenari'de çıkan yangında arama çalışmaları sonucu ölüm haberi verildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, Kuştepe mevkiinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında ev sahibi Kazım Kaya (78)'ya ilk etapta ulaşılamadı.

Uludağ eteklerinde yer alan bölgede, dar sokaklar ve bitişik nizam yapılar nedeniyle alevler hızla yayıldı; yangın kısa sürede bitişikteki diğer eve de sıçradı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında kayıp olan Kazım Kaya için yürütülen arama çalışmaları, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü sırada sonuç verdi. Enkaz ve çevresinde yapılan detaylı incelemede Kaya'nın cansız bedenine gece saat 03.00 sıralarında ulaşıldı. Haber, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Yangının çıkış nedeni, itfaiye ve polis ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

