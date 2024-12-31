DOLAR
35,35 -0,1%
EURO
36,85 -0,19%
ALTIN
2.973,2 -0,37%
BITCOIN
3.326.000,32 0,54%

Bursa'da Forklift Devrildi: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi Hamit Ç. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:24
Bursa'da Forklift Devrildi: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trajik Forklift Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir iş kazasında, devrilen forkliftin altında kalan işçi Hamit Ç. (46) hayatını kaybetti. Olay, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Hamit Ç. tarafından kullanılan forklift, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Forkliftin altında sıkışan işçi, fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen, Hamit Ç. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Alım Gücünü Artıracak Politikalara Ağırlık Verilecek
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yeni Yıl Mesajı: ‘Çare Üreten Bir Siyaset Diliyorum’
3
Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Katliamların Son Bulması İçin Çaba Sarf Ediyoruz
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için Umut Veren Açıklama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Sert Mesaj
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: 'Devletimizin Demir Yumruğunu Gerekirse Kullanırız'

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!