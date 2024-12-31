Bursa'da Forklift Devrildi: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trajik Forklift Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir iş kazasında, devrilen forkliftin altında kalan işçi Hamit Ç. (46) hayatını kaybetti. Olay, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Hamit Ç. tarafından kullanılan forklift, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Forkliftin altında sıkışan işçi, fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen, Hamit Ç. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.