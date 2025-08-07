Bursa'da Freni Boşalan Kamyon Site Duvarına Çarparak Devrildi

Bursa'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında freni boşalan bir kamyon, sitenin duvarına çarparak devrildi. Olay, 45 yaşındaki sürücü Yusuf K.'nın kontrolündeki 49 DC 275 plakalı kum yüklü kamyonun frenlerinin boşalması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza sırasında Yusuf K., kamyondan atlayarak yaralanmaktan kurtuldu. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görgü tanıkları, kaza anının panik dolu olduğunu belirtirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

