Bursa'da Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Nöbeti

Osmangazi'de çadır nöbeti sürüyor

Bursa'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Gazze ile Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelerek nöbet tutuyor.

Osmangazi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırlarda, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, İnsan Vakfı ve birçok STK üyesi ile vatandaşların nöbeti devam ediyor.

Etkinlik alanında Gazze ile ilgili fotoğraf ve belgeseller gösteriliyor; ziyaretçilerden filo ve Gazze'ye destek amacıyla bağış toplanıyor. Vatandaşlar, İsrail'in yaptığı katliamlar ve Filistinlilerin karşılaştığı zulüm konusunda bilgilendiriliyor.

İnsan Vakfı Bursa Teşkilatı temsilcisi Kemalettin Güven, AA muhabirine, nöbetlerini filo Gazze'ye varana dek sürdüreceklerini söyledi.

'Biz de sizin yanınızdayız, sizi destekliyoruz' diyebilmek için nöbet tutuyoruz. O kardeşlerimizle o yolculukta değiliz ama maddi ve manevi olarak onları buradan destekliyoruz. Bursa'daki teşkilatlarımız, gönüllü kuruluşlarımız ve STK'lerimiz, İsrail ablukası altındaki kardeşlerimize o gemilerimiz sağ salim varana kadar her akşam nöbetteler. Bugün biz buradayız, nöbetçiyiz. Sonuna kadar kardeşlerimizin yanında ve arkasındayız. Biz 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz, Bursalılardan da tek isteğimiz sosyal medya hesaplarımızdan ve buraya gelerek kardeşlerimize destek olmaları.'

Grup, 2 Ekim'e kadar her akşam 19.00-23.00 saatlerinde nöbet tutmayı planlıyor.

Bursa'da, Gazze'ye ve Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelen STK'ler ve vatandaşlar nöbet tutuyor.