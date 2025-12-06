Bursa'da Hafriyat Kamyonu Alev Topuna Döndü

Mustafakemalpaşa'da hareket halindeki hafriyat kamyonu alev aldı; itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:41
Bursa'da Hafriyat Kamyonu Alev Topuna Döndü

Bursa'da Hafriyat Kamyonu Alev Topuna Döndü

Olay ve İlk Müdahale

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Devecikonak Mahallesi'nde hareket halindeki bir hafriyat kamyonu, Taş Mektep yakınlarında dumanlar çıkmasıyla sürücünün fark etmesi üzerine olay yerine döndü. Sürücü araçtan inerek canını kurtardı.

Kısa sürede alev topuna dönen kamyona, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Müdahale ve Sonuç

Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından da söndürülerek kontrol altına alındı. Meydana gelen yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BURSA'DA HAREKET HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU ALEV TOPUNA DÖNDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜHADALE EDEREK...

BURSA'DA HAREKET HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU ALEV TOPUNA DÖNDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜHADALE EDEREK SÖNDÜRDÜĞÜ KAMYON, KÜLE DÖNDÜ.

BURSA'DA HAREKET HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU ALEV TOPUNA DÖNDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜHADALE EDEREK...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Alparslan ve Serap Gündüz'ün Düğün Töreni
2
İlkadım'da Mali Disiplin: İhsan Kurnaz'tan 'Borçsuz Belediye' Sözü
3
Savaş Foto Muhabiri Nish Nalbandian Foton Muğla'da
4
Bolu'da D-100'de Üç Servis Midibüsü Çarpıştı: 11 Yaralı
5
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
6
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor
7
Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak: Her Kan Bağışı Bir Lösemili Çocuğa Hayat Verir

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi