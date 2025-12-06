Bursa'da Hafriyat Kamyonu Alev Topuna Döndü

Olay ve İlk Müdahale

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Devecikonak Mahallesi'nde hareket halindeki bir hafriyat kamyonu, Taş Mektep yakınlarında dumanlar çıkmasıyla sürücünün fark etmesi üzerine olay yerine döndü. Sürücü araçtan inerek canını kurtardı.

Kısa sürede alev topuna dönen kamyona, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Müdahale ve Sonuç

Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından da söndürülerek kontrol altına alındı. Meydana gelen yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

