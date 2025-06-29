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Bursa'da Havai Fişek Yangını: Düğün Salonu Boşaltıldı

Mudanya'da çıkan yangın, havai fişekler nedeniyle düğün salonunun boşaltılmasına neden oldu. Yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 01:38
Bursa'da Havai Fişek Yangını: Düğün Salonu Boşaltıldı

Bursa'da Havai Fişek Yangını: Düğün Salonu Boşaltıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havai fişekler sonucu paniğe neden oldu. Mudanya Yolu Caddesi Çağrışan mevkisinde meydana gelen olayda, dumanların yükselmesi üzerine bölgedeki düğün salonu tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Başkan Dalgıç'tan Uyarı

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle sıcak havalarda vatandaşların daha dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Dalgıç, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Havai fişek sonucunda çıkan bir yangın vardı. İtfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler ama bu tür sorumsuz davranışlardan kaçınmamız gerekir. Bu kadar sıcak ve rüzgarlı günlerde çok büyük bir faciaya dönüşebilirdi. Burada yerleşim alanı, ağaçlar, kuru otlar var. Bu konuda bilinçli olmak gerekiyor," şeklinde konuştu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Çağrışan mevkisindeki otluk alanda iddiaya göre atılan havai fişekler...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Çağrışan mevkisindeki otluk alanda iddiaya göre atılan havai fişekler nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan düğün salonu tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Çağrışan mevkisindeki otluk alanda iddiaya göre atılan havai fişekler...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Çağrışan mevkisindeki otluk alanda iddiaya göre atılan havai fişekler nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan düğün salonu tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

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