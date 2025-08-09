Bursa'da İmam Hatip Öğrencilerinden Gazze İçin Farkındalık Gösterisi

Bursa İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED) Sitare Topluluğu, anlamlı bir etkinlik düzenleyerek Gazze'deki çatışmaların etkisini sahneledi. İmam hatip öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekmek amacıyla "Uyan" adlı sessiz tiyatro oyununu sergiledi.

Etkinlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. BİHMED üyesi öğrenciler, sahnede temsili olarak cam kabine girip boş tencere tuttular. Aynı zamanda "Gazze Konuşabilseydi" adlı oratoriyo ile duygusal anlar yaşattılar ve Gazze'de kaybedilen çocukların isimleri uzun listeler halinde okundu.

Öğrenciler, çeşitli pankartlar, fotoğraflar ve temsili oyuncaklarla Gazze’deki dramayı sergileyerek izleyicilere duygusal bir deneyim yaşattı. Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zeynep Keskin, olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, Gazze'de bugüne kadar 18 bin çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. "Bu durumu iletmek istiyoruz. Gazze'deki soykırımın hala devam ettiğini vurgulamak için buradayız," dedi.

Diğer bir öğrenci, 12. sınıf öğrencisi Amine Asa, aslında amaçlarının zulmü normalleştirmemek olduğuna dikkat çekti. "Boykot hassasiyetini artırmak için çabalıyoruz," ifadelerini kullandı. Asa, "Eğer boykot etmeyi sürdürmezsek, bu zulme dolaylı olarak destek olmuş oluruz," diyerek konunun önemini vurguladı.

Bu etkinlik, gençlerin bilinçlenmesi ve insanlık adına bir dayanışma göstermesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

