Bursa'da İnşaat Vincinin Devrilmesi Sonucu Operatör Yaralandı

Bursa'da inşaat çalışmaları sırasında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Küçük İstasyon Caddesi'nde yer alan bir şantiyede, devrilen vinç nedeniyle bir operatör yaralandı.

Olay, yapımı devam eden 7 katlı inşaatın en üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle vinç devrildi. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri, yaralı vinç operatörünü bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkararak ambulansa taşıdı. Yaralı operatör, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aynı zamanda, devrilen vinç park halindeki bir otomobile de zarar verdi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Bursa'da inşaat çalışmaları sırasında şantiyedeki vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı. Devrilen vinç, park halindeki bir otomobile de zarar verdi.

Bursa'da inşaat çalışmaları sırasında şantiyedeki vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı. Devrilen vinç, park halindeki bir otomobile de zarar verdi.