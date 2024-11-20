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Bursa'da İplik Fabrikasında Kimyasal Tepkime: 10'dan Fazla İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında kimyasal tepkime sonucu 10'dan fazla işçi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:55
Bursa'da İplik Fabrikasında Kimyasal Tepkime: 10'dan Fazla İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da İplik Fabrikasında Kimyasal Tepkime Olayı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yer alan Gölyolu Harmansazı mevkisindeki bir iplik fabrikasında meydana gelen kimyasal tepkime, işçi sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturdu. Fabrikanın boyahane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen tepkime sonrasında, 10'dan fazla işçi olay yerinde primer yardım aldı.

Durumun acil bir şekilde yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikada oluşan duman nedeniyle çalışan işçiler hızlı bir şekilde tahliye edildi.

Dumandan etkilenen işçiler, hemen Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkilileri, işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Fabrikada bugün çalışma faaliyetlerine ara verildiği ve ekiplerin olayla ilgili detaylı incelemeleri devam ettiği öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle 10'dan...

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle 10'dan fazla işçi tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen 10'u aşkın işçi, Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle 10'dan...

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle 10'dan fazla işçi tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen 10'u aşkın işçi, Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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