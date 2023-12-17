Bursa’da kadın cinayeti: Kocası kaçtı, polis peşine düştü

Bursa’nın Kestel ilçesinde dört çocuk annesi bir kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli koca olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

Bursa’da kadın cinayeti: Kocası kaçtı, polis peşine düştü
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Bursa’nın Kestel ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak’ta oturan M.A.A. (34) ile eşi B.A. (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.A, eşine bıçakla saldırdı. B.A, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Çocuklarının feryatları üzerine komşuların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan B.A’yı Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak B.A, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. B.A’nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından bıçakla kendisine de zarar veren M.A.A, kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil araştırması yaptı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, M.A.A’nın yakalanması için bölgede geniş çaplı arama yaptı.

Öte yandan, B.A’nın daha önce kocasından şiddet gördüğü ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Kararın bu ay sona erdiği ve çiftin yeniden bir araya geldiği öğrenildi. B.A’nın yakınları, kocasının sürekli tehdit ettiğini ve öldürmekle korkuttuğunu söyledi.

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