Bursa'da Kadın, Tartıştığı Kocasını Silahla Öldürdü

Bursa'da Şoke Eden Olay: Kadın Kocasını Silahla Öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Süheyla Ç. (42) tartıştığı eşi Muhammet Nurullah Ç. (42) ile yaşadığı kavgada, eline aldığı tabanca ile kocasını vurdu. Olay, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir sitede meydana geldi.

Olayın Detayları

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddet eylemine dönüştü. Süheyla Ç., eşi Muhammet Nurullah Ç.’yi göğsünden vurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Ağır yaralanan Muhammet Nurullah Ç., sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Süreç Başladı

Olayın ardından, Süheyla Ç. ve iki kızı gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadesinde, eşi Muhammet Nurullah Ç.'nin kendisine ve çocuklarına yönelik uzun süredir şiddet uyguladığını belirtirken, olay anında kendisini ve çocuklarını korumak amacıyla eşinin tabancası ile rastgele ateş ettiğini ifade etti. Sorgunun ardından adliyeye sevk edilen Süheyla Ç., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı; iki kızı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Muhammet Nurullah Ç.'nin cenazesi, Turgutalp Camisi'nde kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.