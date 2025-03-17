Bursa'da Kadın, Tartıştığı Kocasını Silahla Öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, kocasıyla çıktığı tartışmada onu silahla vurdu. Olayla ilgili adli süreç başladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 18:17
Bursa'da Kadın, Tartıştığı Kocasını Silahla Öldürdü

Bursa'da Şoke Eden Olay: Kadın Kocasını Silahla Öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Süheyla Ç. (42) tartıştığı eşi Muhammet Nurullah Ç. (42) ile yaşadığı kavgada, eline aldığı tabanca ile kocasını vurdu. Olay, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir sitede meydana geldi.

Olayın Detayları

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddet eylemine dönüştü. Süheyla Ç., eşi Muhammet Nurullah Ç.’yi göğsünden vurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Ağır yaralanan Muhammet Nurullah Ç., sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Süreç Başladı

Olayın ardından, Süheyla Ç. ve iki kızı gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadesinde, eşi Muhammet Nurullah Ç.'nin kendisine ve çocuklarına yönelik uzun süredir şiddet uyguladığını belirtirken, olay anında kendisini ve çocuklarını korumak amacıyla eşinin tabancası ile rastgele ateş ettiğini ifade etti. Sorgunun ardından adliyeye sevk edilen Süheyla Ç., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı; iki kızı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Muhammet Nurullah Ç.'nin cenazesi, Turgutalp Camisi'nde kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahıska Türkleri Bitlis'te İftarda Buluştu
2
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: AB, Suriye ile İşbirliğinde Beraberlik Gösterdi
3
Batı Trakya'da Toplu İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti
4
Maher Zain, İstanbul'da Ramazan Konseri Verdi
5
Brüksel'de Suriye İçin 5,8 Milyar Avro Taahhüt Edildi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye Girişimini Vurguladı

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam