Bursa'da Kamyonet Tıra Çarpınca 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Feci Kaza!

Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, kamyonet park halindeki bir tıra çarptı. Olay, Mehmet İraz (42) yönetimindeki 35 KRB 42 plakalı kamyonetin, yol kenarında park eden 10 UC 145 plakalı tıra bağlı 10 AJS 968 plakalı römorka arka taraftan çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza Anında Olay Yerinde Neler Oldu?

Görgü tanıklarının hemen durumu bildirmesi üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, kazanın ardından yaptıkları kontrollerde kamyonetteki sürücü Mehmet İraz ve yolcu Muhammet Rehvani (29)'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu feci kaza, bölgedeki karayolu güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü.