Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti — güvenlik kamerası ortaya çıktı

Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 13 Aralık 2025 tarihinde saat 11.50 sıralarında, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ercan Çeziker (45) yönetimindeki 16 ASU 590 plakalı kamyonet, malzemeleri yükledikten sonra yola çıktı. Onvo marka elektrikli scooter ile ilerleyen Serdar Zencirkıran (34), kamyonetin çıktığını görünce durmak istedi ancak dengesini kaybederek yere düştü.

Yerde sürüklenen Zencirkıran, kamyonetin arka tekerleklerinin altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından, Zencirkıran Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası kamyonet sürücüsü Ercan Çeziker gözaltına alınırken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

SERDAR ZENCİRKIRAN (34)