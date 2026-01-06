Bursa'da Karbonmonoksit Uyarısı: Basit Önlemler Hayat Kurtarır

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, her yıl onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Bursa'nın özellikle kış aylarında, soğuk havanın ardından etkili olan şiddetli lodos nedeniyle riskin arttığını belirten Çetin, ısıtıcı kullanımında azami dikkat gerektiğini vurguladı.

Risk ve uyarı

Halk arasında "sessiz katil" olarak bilinen, renksiz ve kokusuz karbonmonoksit gazının yüksek miktarda solunmasının birkaç dakika içinde ölüme yol açabileceğini hatırlatan Çetin, "Bu nedenle insanlar zehirlendiklerinin farkına bile varmadan bir daha uyanamayacakları bir uykuya dalabiliyor. Karbonmonoksit zehirlenmeleri büyük ölçüde ısıtıcıların bakımı yapılmadığında ya da dikkatsiz kullanıldığında meydana geliyor" dedi.

Alınması gereken önlemler

Çetin, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemlerin basit ancak hayati önem taşıdığını, uzman önerilerine mutlaka uyulması gerektiğini belirtti. Şofben ve kombi kullanılan alanların yeterince havalandırılması gerektiğini vurgulayan Çetin, ayrıca "Soba kullanan vatandaşlarımız, sobayı yaktıkları süre boyunca dikkatli olmalı. Bacalar standartlara uygun olmalı ve baca bağlantıları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Çetin, bacaların her yıl düzenli olarak temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti; baca ve doğalgaz tesisatlarında aşınma, yerinden oynama veya tadilat nedeniyle oluşabilecek kaçaklara karşı kontrol yapılması ve gerekli onarımların yetkili kişilerce gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Belirtiler ve acil adımlar

Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtilerinin zor fark edildiğini ve fark edilmesiyle ölüm arasında çok kısa bir süre olabileceğini söyleyen Çetin, "Ani başlayan baş ağrısı, halsizlik, burun akıntısı, hapşırık gibi grip benzeri belirtiler görüldüğünde karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenilmeli, derhal açık havaya çıkılmalı, ortam havalandırılmalı ve vakit kaybetmeden 112’ye haber verilmelidir" dedi.

Vatandaşların göstereceği dikkat sayesinde karbonmonoksit zehirlenmelerinin en aza indirilebileceğini vurgulayan Çetin, korunmanın tedaviden çok daha kolay olduğunu sözlerine ekledi.

