Bursa'da Kavga: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Kavga Ortalığı Karıştırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yeniceköy Mahallesi'nde yol verme meselesi nedeniyle iki grup arasında meydana gelen kavgada, 1'i bıçakla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, Soner A. (30) ve arkadaşı İ.A ile Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) arasında yaşanan tartışmayla başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Taha A. bıçakla diğer gruptan yaralıların arasında yer aldı.

Kavga sırasında, Sabahattin A, Oğuzhan A. ve Salih A. da aldıkları darbeler nedeniyle yaralanmış durumda. Kavganın ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Yaralılar, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılara İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale yapıldı.

Olayla ilgili olarak Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin peşine düşerek kısa sürede yakalamayı başardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 1'i bıçakla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 1'i bıçakla olmak üzere 4 kişi yaralandı.