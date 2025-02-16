Bursa'da Kavga Olayında Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Bursa'da Kavga Gerginliği!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda, parkta iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi Mücahit Tilci (46), döner bıçağıyla bacağından yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, Anadolu Mahallesi'ndeki Gökdere Millet Bahçesi'nde meydana geldi. İki grup arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyünce güvenlik görevlisi Mücahit Tilci, olaya müdahale etti. Bu esnada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından bacağından yaralandı.

Durumun acil olduğunu belirten çevredekilerin bildirmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı güvenlik görevlisi, hızlı bir müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Tilci’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Olay sonrası güvenlik güçleri, yaralamaya sebep olan kadın şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan bu olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, parkta iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi, döner bıçağıyla bacağından yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, parkta iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi, döner bıçağıyla bacağından yaralandı.