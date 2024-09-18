Bursa'da Kayıp Alzheimer Hastası Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'da Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın İçin Arama Çalışmaları

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Alzheimer hastası 72 yaşındaki Adliye Karakafa için arama çalışmaları hızla devam ediyor. Karakafa, dünden bu yana haber alınamadığı için, hem aile hem de yetkililer harekete geçti.

Evinden Ayrıldıktan Sonra Kayboldu

Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Karakafa, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemişti. Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi ile birlikte, kayıp kadının bulunması için resmi arama çalışmaları başlatıldı.

Arama Ekipleri Seferber Oldu

Bursa İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İHH Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma ile Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Bursa Mag-Der) ekipleri, Kurşunlu ve çevresinde etkili bir şekilde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Halkın ve yetkililerin desteği ile, kayıp kadının en kısa sürede bulunması bekleniyor.