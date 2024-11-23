Bursa'da Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Başladı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesinin tarafından düzenlenen Kentsel Dönüşüm Çalıştayı, kentsel dönüşüm yol haritasına katkı sunmak amacıyla başladı. Çalıştay, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, kentlerin gelişmesinin büyük şehircilik problemleri doğurduğunu vurguladı. Aydınoğlu, İstanbul Deprem Master Planı çerçevesinde başlayan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Aydınoğlu, Bursa'da öncelikle nitelikli envanter çalışması yapılması gerektiğini belirterek, binaların malzemesi, yapım tarihi ve kat sayılarıyla ilgili bilgilerin toplanmasının faydalı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Ayrıca, bu tür veri toplama çalışmalarının günümüz teknolojisi ile kolaylıkla yapılabileceğini söyledi.

Bursa Ovası gibi derin alüvyon üzerine inşa edilmiş yapıların zemin etkisinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Aydınoğlu, mikro bölgeleme çalışmalarının öncelikli olarak yapılması gerektiğini belirtti. Kentsel dönüşümün nasıl yapılacağı sorusunun önemi üzerinde duran Aydınoğlu, bu konuda iki alternatifin bulunduğunu, bunların “yerinde tekil çözüm” ve “toplu çözüm” olduğunu ifade etti. Toplu çözümün sosyal planlamanın devreye girmesi anlamına geldiğini aktardı.

Aydınoğlu, kentsel dönüşüm süreçlerinde binaların yanı sıra kentsel altyapının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Deprem anında, Bursa'nın zemin yapısının sağlam olmaması nedeniyle altyapı sistemlerinin büyük hasar görebileceğine dikkat çekti.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da çalıştaya katılarak görüşlerini paylaştılar. Programın sonunda, Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu'na katkılarından dolayı İMO Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem tarafından plaket takdim edildi.

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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesince kentsel dönüşüm yol haritasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Çalıştayı", Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde başladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu (fotoğrafta), konuşma yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesince kentsel dönüşüm yol haritasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Çalıştayı", Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde başladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu (fotoğrafta), konuşma yaptı.