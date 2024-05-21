Bursa'da kiracı Atakan A, doğal gaz borusunu keserek patlamaya neden oldu iddiası

Bursa'da doğal gaz borusu kesilen evde patlama oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kiracı Atakan A. (42), evdeki doğal gaz borusunu keserek gaz birikmesine yol açtı ve ardından çakmağı çaktı. Bu durum, binanın zemin katında patlamaya neden oldu. Patlamada yaralanan Atakan A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamada Yaralılar ve Maddi Hasar

Patlama sonucu zemin kattaki duvarlar yıkılırken, üst katlardaki 5 dairede ve sokakta park halindeki Atakan A.'ya ait otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Ev sahibi Hüseyin Balı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sayaçtan gelen sesi kontrol ettiğinde gazın açık olduğunu fark ettiğini söyledi. Gazı kapatmak için müdahale edeceği sırada binada patlama meydana geldiğini belirten Balı, kiracı Atakan A.'nın vananın kolunu söktüğünü ve içeride gaz birikmesine yol açtığını ifade etti.

Atakan A.'nın şizofreni hastası olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Eşinin evi terk etmesi nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Atakan A.'nın patlamanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.



Zararın Miktarı

Ev sahibi Hüseyin Balı, patlamada binada 3-4 milyon lira zarar oluştuğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Atakan A.'nın sağlık durumunun ve psikolojik durumunun da araştırılması bekleniyor.