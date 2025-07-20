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Bursa'da Korkunç Kaza: 2'si Ağır 8 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cip ve otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı; 2 yaşındaki Almira'nın ninni ile sakinleştirilmesi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 01:12
Bursa'da Korkunç Kaza: 2'si Ağır 8 Yaralı

Bursa'da Korkunç Kaza: 2'si Ağır 8 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen dramatik kazada, cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır toplamda 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yiğitler Mahallesi Oto Sanayi Sitesi Kavşağı

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından yapılan ilk müdahalelerde, sürücü Mahmut H. ve yanında bulunan Hediye H. ağır yaralanırken, cipteki Nadiye A, Ayşegül A, Miray A, Nuriye Y, Büşra P. ve 2 yaşındaki Almira P. hafif yaralanmış olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların taşınması sırasında, kazada yaralanan 2 yaşındaki Almira P.'yi sakinleştirmek için bir yakınının ambulans önünde ninni söylemesi görüntülere yansıdı. Bu anlar, kazanın yarattığı duygu dolu anlardan biri oldu.

Polis ekipleri, kazanın olduğu kavşakta bir süre trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

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