Bursa'da Korkunç Kaza: 2'si Ağır 8 Yaralı

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından yapılan ilk müdahalelerde, sürücü Mahmut H. ve yanında bulunan Hediye H. ağır yaralanırken, cipteki Nadiye A, Ayşegül A, Miray A, Nuriye Y, Büşra P. ve 2 yaşındaki Almira P. hafif yaralanmış olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların taşınması sırasında, kazada yaralanan 2 yaşındaki Almira P.'yi sakinleştirmek için bir yakınının ambulans önünde ninni söylemesi görüntülere yansıdı. Bu anlar, kazanın yarattığı duygu dolu anlardan biri oldu.

Polis ekipleri, kazanın olduğu kavşakta bir süre trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.