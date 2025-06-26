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Bursa'da Lokantada Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde!

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir lokantada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 21:12
Bursa'da Lokantada Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde!

Bursa'da Lokantada Yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Karaağaç Mahallesi Namazgah Caddesi'nde faaliyet gösteren bir lokantada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

İlgili Ekipler Olay Yerinde

Yangın ihbarının ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemlerini alarak olayın büyümesini önlemeye çalışıyor. Yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Gelişmeler için takipte kalın.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokantada başlayıp bitişiğindeki 3 işletme ile binaya sıçraya...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokantada başlayıp bitişiğindeki 3 işletme ile binaya sıçraya yangın söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokantada başlayıp bitişiğindeki 3 işletme ile binaya sıçraya...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokantada başlayıp bitişiğindeki 3 işletme ile binaya sıçraya yangın söndürüldü.

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