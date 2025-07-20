Bursa'da Meyve Sebze Paketleme Tesisinde Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yer alan bir meyve sebze paketleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Yolören Mahallesi'ndeki kooperatife ait tesisin yangın sebebi henüz belirlenemedi. Yangın, çevredeki vatandaşların dumanları görmesiyle 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
Ekiplerin göstermiş olduğu çaba sonucunda varılan yangın, tesiste hasara yol açmasına rağmen kontrol altına alındı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren meyve sebze paketleme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren meyve sebze paketleme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.