Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın: 3 Saatlik Mücadele Sonrası Söndürüldü

Bursa'da Yangın Alarmı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Geçit Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın Söndürme Çalışmaları

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönderildi. Lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, imalathaneyi sardı. Yangın sırasında zaman zaman çökmelerin de yaşandığı öğrenildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik yoğun bir mücadele sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle mobilya imalathanesi kullanılamaz hale gelirken, ekipler mevcut alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.