Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Yunusemre Mahallesi'nde gerçekleşti.

30 yaşındaki Murat Kapacık'ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimlik bilgileri ve plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araca yandan çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan Kapacık, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

Ancak burada tüm müdahalelere rağmen Murat Kapacık, yaşamını yitirdi. Ailesinin düğün hazırlığı yaptığı belirtilen genç adamın bu ay içerisinde evlenmesi bekleniyordu.

Kapacık'ın cenazesi, Huzurlar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazanın anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, Huzurlar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, Huzurlar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.