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Bursa'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir vinç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve yolcusu ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 23:14
Bursa'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 11 Eylül Bulvarı'nda meydana gelen kazada, bir vinç motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan iki kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen vinç, plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İbrahim D. (21) ve yolcu Ramazan Y. (26) yola savruldu.

Olayı gören diğer sürücüler, durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtiliyor.

Kazanın ardından gözaltına alınan vinç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vince arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vince arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vince arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vince arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

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