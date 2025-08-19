Bursa'da Motosiklet Park Halindeki Tıra Çarptı: Sürücü Öldü, 1 Ağır Yaralı

Kaza ve müdahale

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 16 BIS 095 plakalı motosikletin 41 AKH 888 plakalı park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. Kaza, 75. Yıl Mahallesi Erdoğan Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kazada motosiklet sürücüsü Furkan T. (20) ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Emir K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen sürücü Furkan T. hayatını kaybetti.

Yolcu Emir K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak bölge polis ekipleri tarafından soruşturma sürüyor.