Bursa'da Orman Yangını 3. Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında başlayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlamış ve Harmancık ilçesine doğru ilerlemiştir.

Yoğun Müdahale ve Yerel Destek

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek sağlayarak yangınla mücadelede yer alıyor.

Ulaşım Durumu ve Duman Görüntüleri

Yangın sebebiyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu, yeniden trafiğe açıldı. Ancak, devam eden orman yangınları nedeni ile Bursa semaları yoğun dumanla kaplandı. Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üzerindeki duman, dron ile görüntülenerek durumu gözler önüne serdi.

Tahliyeler ve Gözaltılar

26 Temmuz'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle, Harmancık'a bağlı Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak ile Orhaneli'ne bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi, tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Ayrıca, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı.