DOLAR
40,56 0,05%
EURO
47,06 1,52%
ALTIN
4.320,02 0,76%
BITCOIN
4.764.614,04 1,16%

Bursa'da Orman Yangını 3. Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde sürüyor, müdahale devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 16:51
Bursa'da Orman Yangını 3. Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında başlayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlamış ve Harmancık ilçesine doğru ilerlemiştir.

Yoğun Müdahale ve Yerel Destek

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek sağlayarak yangınla mücadelede yer alıyor.

Ulaşım Durumu ve Duman Görüntüleri

Yangın sebebiyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu, yeniden trafiğe açıldı. Ancak, devam eden orman yangınları nedeni ile Bursa semaları yoğun dumanla kaplandı. Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üzerindeki duman, dron ile görüntülenerek durumu gözler önüne serdi.

Tahliyeler ve Gözaltılar

26 Temmuz'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle, Harmancık'a bağlı Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak ile Orhaneli'ne bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi, tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Ayrıca, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle...

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle...

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstü dumanla kaplandı.

İLGİLİ HABERLER

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Tırın Yakıt Deposunda Patlama: 7 Yaralı
2
Bitlis'te 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' Tarihi Gezilerle Tamamlandı
3
Hatay'da Serinyol-Madenli Kara Yolu Törenle Açıldı
4
Sarıyer'de Mobilya Atölyesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
5
Türk Mutfağı'nın Lezzetleri Dakar'da Tanıtıldı
6
Karla Kaplanan Sıklık Tabiat Parkı'nda Geyiklerin Keyfi
7
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 84.000 TL Ödeme

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı