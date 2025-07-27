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Bursa'da Orman Yangını Bölgesine Su Taşıyan Tankerin Devrilmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da orman yangını bölgesine su taşıyan bir tankerin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 22:45
Bursa'da Orman Yangını Bölgesine Su Taşıyan Tankerin Devrilmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Feci Kaza: Su Tankeri Devrildi

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında meydana gelen olayda, orman yangını bölgesine su taşıyan 06 BNL 163 plakalı bir tanker, Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Olayın hemen ardından, kaza yerine sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ölenler ve Yaralılar

Tanker sürücüsünün kimliği henüz belirlenemezken, yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi ise bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılar kurtarılamadı.

Valilikten Başsağlığı Mesajı

Bursa Valiliği, kazada hayatını kaybeden 3 vatandaş için taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Orman yangını bölgesindeki bu trajik kaza, yerel halkta büyük bir üzüntü yarattı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin...

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin...

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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