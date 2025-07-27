DOLAR
40,53 0%
EURO
47,61 0%
ALTIN
4.352,92 0%
BITCOIN
4.785.239,23 -0,11%

Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor, İğdir Mahallesi tahliye ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 00:58
Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda meydana gelen yangına müdahale devam ediyor. Yangın, akşam saatlerinde Gürsu İpekyolu Mahallesi'nde, Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda başladı.

Yangının hızla büyümesine neden olan rüzgar, itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmalarını zorlaştırıyor. Bu duruma rağmen, bölgedeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangınla mücadele çalışmalarına destek vermekte.

Yangının ilerlemesi sonucu, kırsal Karahıdır Mahallesi tedbiren boşaltılmış olup, alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye ediliyor. Yerel halk, Gürsu ilçe merkezinde bir araya gelerek, kamyonet ve traktörlere yükledikleri su bidonlarıyla yangın bölgesine ulaşmaya çalışıyor, böylece dayanışma örneği sergiliyorlar.

Akşam üzeri çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve hava ile karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bursa Çevre Yolu'nun Gürsu bölümü ise güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor....

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor....

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
2
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir’de Ziyaretler Gerçekleştirdi
3
Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: 60 Binden Fazla Ölü, 125 Binden Fazla Yaralı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor
6
Elazığ'da Kırsal Alanda Bir Yangın Daha: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim