Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda meydana gelen yangına müdahale devam ediyor. Yangın, akşam saatlerinde Gürsu İpekyolu Mahallesi'nde, Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda başladı.

Yangının hızla büyümesine neden olan rüzgar, itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmalarını zorlaştırıyor. Bu duruma rağmen, bölgedeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangınla mücadele çalışmalarına destek vermekte.

Yangının ilerlemesi sonucu, kırsal Karahıdır Mahallesi tedbiren boşaltılmış olup, alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye ediliyor. Yerel halk, Gürsu ilçe merkezinde bir araya gelerek, kamyonet ve traktörlere yükledikleri su bidonlarıyla yangın bölgesine ulaşmaya çalışıyor, böylece dayanışma örneği sergiliyorlar.

Akşam üzeri çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve hava ile karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bursa Çevre Yolu'nun Gürsu bölümü ise güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.