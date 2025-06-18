Bursa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde Orman Yangını!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Kayapa Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgedeki ormanlık alanı tehdit ediyor.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının ihbar edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangının büyümesini önlemek amacıyla havadan ve karadan müdahale sürecini başlatmış durumda.

Orman alanlarının korunması adına yapılan bu müdahalelerin, yangının kontrol altına alınması için hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.