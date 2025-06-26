Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Marmaracık Mahallesi kıyısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangın ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangına, 2 helikopter, 19 arazöz, 54 iş makinesi ve 177 personel katıldı.

Yaklaşık 4 saat süren titiz çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgede devam eden soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.