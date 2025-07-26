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Bursa'da Orman Yangını: Trafik Durduruldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kara yolu trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 17:33
Bursa'da Orman Yangını: Trafik Durduruldu

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yakuplar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına anında müdahale etmek üzere, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Yangının söndürülmesi için hem havadan hem de karadan müdahale çalışmaları devam ediyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak amacıyla yoğun çaba harcıyorlar.

Kara Yolu Trafiğe Kapandı

Yangın sonucu yükselen dumanların, Orhaneli-Harmancık kara yolunu tehdit etmesi nedeniyle, jandarma ekipleri tarafından bu yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. İlgili birimler, durumu yakından takip ediyor ve gerekli önlemleri alıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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