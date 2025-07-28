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Bursa'da Orman Yangını Üçüncü Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 12:10
Bursa'da Orman Yangını Üçüncü Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'daki Orman Yangınında Üçüncü Gün

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında 26 Temmuz tarihinde başlayan orman yangını, üçüncü gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Yangın, Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında etkili oluyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahaleleri sürerken, bölge halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek vermekte.

Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Yangının etkisinin azaldığı bölgelerde, ekipler hasar tespit çalışmaları yapmaya başladı. Bursa Valiliği, meseleye dair bilgi vermek üzere önemli isimleri bir araya getirerek yangın için oluşturulan Yangın Harekat Merkezi'nde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Sahada Yoğun Mücadele

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu da yangınla ilgili çalışmalara katılıyor.

Müdahale Gücü ve Önlemler

Bursa'daki orman yangınlarına, toplamda 11 hava aracı, 971 kara aracı ve 2 bin 684 personel ile etkili bir havadan ve karadan müdahale gerçekleştirilmektedir. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerden dolayı, kırsal Karahıdır, İğdir, Ağlaşan ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştır.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya...

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının ilk çıkış noktası olan Ağlaşan Mahallesi çevresindeki tahribat havadan görüntülendi. Yangının etkisinin azaldığı bölgelerde ise ekiplerce hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya...

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının ilk çıkış noktası olan Ağlaşan Mahallesi çevresindeki tahribat havadan görüntülendi. Yangının etkisinin azaldığı bölgelerde ise ekiplerce hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

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