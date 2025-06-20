DOLAR
39,68 0,13%
EURO
45,69 0,75%
ALTIN
4.298,17 -0,3%
BITCOIN
4.177.935,08 -1,02%

Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde başlayan orman yangınına, 41 personel ve 3 helikopterle müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 17:29
Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, anız yangınının rüzgarın etkisiyle ormana sıçraması sonucu büyük bir yangın çıktı. Yangın, özellikle kırsal Demirboğa Mahallesi çevresinde etkin bir şekilde sürüyor.

Yangın ihbarının ardından bölgeye hızla müdahale etmek üzere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale amacıyla 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri ile operasyon gerçekleştiriliyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun çabaları sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, bölgedeki atmosfer ve rüzgar durumu da dikkatle izleniyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Ziyaretlerinde Güzelyurt'u Keşfetti
3
2025 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı
4
Lübnan'da Hizbullah Destekçileri İran'a Destek Gösterisi Düzenledi
5
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Çocukların Eğitimi Üzerine Hutbe Verdi
6
Köyceğiz Gölü’nde Beyaz Nilüfer Çiçeği: Doktora Tezi Konusu Oldu
7
Sivas'ta Tırın Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı, Biri Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!