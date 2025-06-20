Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, anız yangınının rüzgarın etkisiyle ormana sıçraması sonucu büyük bir yangın çıktı. Yangın, özellikle kırsal Demirboğa Mahallesi çevresinde etkin bir şekilde sürüyor.

Yangın ihbarının ardından bölgeye hızla müdahale etmek üzere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale amacıyla 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri ile operasyon gerçekleştiriliyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun çabaları sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, bölgedeki atmosfer ve rüzgar durumu da dikkatle izleniyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.