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Bursa'da Orman Yangınına Sebep Olan Şüpheli Tutuklandı

Mustafakemalpaşa'da çıkan yangın sonrası 1 şüpheli tutuklanırken, 7 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 17:26
Bursa'da Orman Yangınına Sebep Olan Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde Orman Yangını Olayı

Bursa'nın **Mustafakemalpaşa** ilçesinde, 2 Temmuz tarihinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili yapılan soruşturmada, yangının nedeni **motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcım** olarak belirlendi.

Yangına Neden Olan Şüpheli Tutuklandı

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yangına neden olduğu öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından, **Onur A. (26)**, taksirle yangına sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

Adli Kontrolle Serbest Bırakılan Zanlılar

Gözaltına alınan diğer şüphelilerden, **H.A. (27)**, **M.D. (22)**, **Y.G. (30)**, **H.D. (20)**, **S.D. (25)**, **K.G. (54)** ve **F.D. (26)** adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 16 yaşındaki **B.G.**, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yangın Hakkında Genel Bilgi

Yangın, 2 Temmuz'da **Alacaat Mahallesi'nde** çıktı ve ertesi gün kontrol altına alındı. Ekipler, durumu ciddi bir şekilde ele alarak yerel halkın güvenliğini sağlamak amacıyla derhal müdahale etti.

Yetkililer, bu tür olayların önüne geçmek için halkı uyarmaya ve orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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