Bursa'da Oto Aksesuar İşyeri Yangınına İtfaiye Müdahalesi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan oto aksesuar işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay sonrası hemen 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve çevredeki diğer işletmelere zarar verme ihtimalini en aza indirmek amacıyla mücadelelerini sürdürmektedir.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.