DOLAR
35,99 -0,03%
EURO
37,22 -0,42%
ALTIN
3.254,12 0,04%
BITCOIN
3.537.871,18 2,96%

Bursa'da Oto Aksesuar İşyeri Yangınına İtfaiye Müdahalesi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto aksesuar işletmesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:31
Bursa'da Oto Aksesuar İşyeri Yangınına İtfaiye Müdahalesi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan oto aksesuar işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay sonrası hemen 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve çevredeki diğer işletmelere zarar verme ihtimalini en aza indirmek amacıyla mücadelelerini sürdürmektedir.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli Eski Askerden Şok Açıklama: Ordu Filistinlileri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor
2
Çin, Google'a Tekelleşme Soruşturması Başlattı
3
Iğdır'da Kapanan Köy Yolları Tekrar Ulaşıma Açıldı
4
Balıkçılar Karadeniz'deki Şiddetli Rüzgar Öncesi Sinop Limanı'na Sığındı
5
Yunan Ombudsmandan 2023'teki Göçmen Faciasında Sahil Güvenliğe Eleştiri
6
Isparta'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
7
Mersin'de Okul Geçidinde Feci Kaza: Sürücü Hakim Karşısında

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!