Bursa'da Otobüs Kazasında Telefon Çalan Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Kaza ve Sonrası

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir halk otobüsünün çarptığı kadının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı. Olay, Yunuseli Mahallesi Yunuseli Bulvarı'nda meydana geldi.

Kaza Anı

Yolda durakta bekleyen T.C., halk otobüsünün çarpması sonucu yere savruldu. Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan kadını Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Telefonun Çalındığı İddiası

T.C.'nin yakınları, kadının cep telefonunun bulunamadığını söyleyerek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelinin Yakalanması

Yapılan incelemelerde, kaza sonrası yere düşen kadının cep telefonunun A.K. tarafından alındığı belirlendi. Polisin yaptığı operasyonla, benzer suçlardan tutuklu bir geçmişe sahip olan A.K. kısa sürede yakalandı.

Adli Süreç

Emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. T.C.'nin hastanedeki tedavisi ise devam etmekte.