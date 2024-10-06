DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.120.530,8 -0,34%

Bursa'da Otobüs Kazasında Telefon Çalan Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaza sonrası telefon çalan zanlı tutuklandı. Kadın hastanede tedavi altında.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 09:31
Bursa'da Otobüs Kazasında Telefon Çalan Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Kaza ve Sonrası

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir halk otobüsünün çarptığı kadının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı. Olay, Yunuseli Mahallesi Yunuseli Bulvarı'nda meydana geldi.

Kaza Anı

Yolda durakta bekleyen T.C., halk otobüsünün çarpması sonucu yere savruldu. Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan kadını Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Telefonun Çalındığı İddiası

T.C.'nin yakınları, kadının cep telefonunun bulunamadığını söyleyerek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelinin Yakalanması

Yapılan incelemelerde, kaza sonrası yere düşen kadının cep telefonunun A.K. tarafından alındığı belirlendi. Polisin yaptığı operasyonla, benzer suçlardan tutuklu bir geçmişe sahip olan A.K. kısa sürede yakalandı.

Adli Süreç

Emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. T.C.'nin hastanedeki tedavisi ise devam etmekte.

İLGİLİ HABERLER

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10 Yıl Önceki Acı: PKK Yandaşlarının Vahşice Katlettiği Gençlerin Ailelerinin Yaşadığı Zor Günler
2
TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler Yaşanacak
3
Tillo Heriresi Üretimi: Üç Kuşak Bir Arada
4
İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu: 101. Yıldönümü
5
Fatih'teki İmamın Sanat: Tespih Yapımındaki Başarı
6
AK Parti Yeni Kanun Tekliflerini TBMM'ye Taşıyor
7
Charyn Kanyonu: Orta Asya'nın Doğal Harikası

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor