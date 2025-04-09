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Bursa'da Otopark Çalışanına Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Bursa'da bir otopark çalışanı, motosikletli saldırganlar tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:36
Bursa'da Otopark Çalışanına Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Bursa'da Otoparkta Silahlı Saldırı İhbarı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde İntizam Mahallesi Gençler Sokak'ta bulunan bir otoparkta gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, motosikletle otopark önüne gelen şüpheli veya şüpheliler tarafından gerçekleştirildi. Saldırganlar, otoparka doğru tabancayla ateş açtı. Bu esnada otopark çalışanı N.Ş, kolundan yaralandı.

Yaralanan N.Ş., durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Ekipleri Olay Yerinde İnceleme Yaptı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otoparktaki bir otomobile merminin isabet ettiğini ve yerde 10 boş kovanın bulunduğunu tespit etti. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otoparkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otoparkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otoparkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otoparkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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